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Депутати Верховної Ради Євгенія Кравчук та Микита Потураєв поїхали до США спостерігати за виборами

15:20, 5 листопада 2024
Заступник голови депутатської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук поїхала разом з Микитою Потураєвим до США
Депутати Верховної Ради Євгенія Кравчук та Микита Потураєв поїхали до США спостерігати за виборами
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Заступник голови депутатської фракції «Слуга народу» і заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, а також голова цього Комітету, народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв поїхали до США.

«Вибори в США стартували. Працююю зі спостереженою місією в складі делегації Парламентської асамблеї ОБСЄ на виборчих дільницях у Вашингтоні DC та штаті Меріленд» - повідомила Євгенія Кравчук.

Вона зауважила, що є сім штатів, де, за прогнозами, перегони між Харріс і Трампом будуть найбільш напруженими: Пенсильванія, Джорджія, Північна Кароліна, Мічиган, Арізона, Вісконсин і Невада.

Також Кравчук зазначила, що загальні витрати цих виборів у США сягнуть щонайменше $15,9 млрд. Це перевищить рекордний показник 2020 року – 15,1 мільярда доларів.

«Україна поважає вибір американського народу. Готові працювати з будь-якою адміністрацією та з обома партіями Конгресу для забезпечення підтримки нашої держави. Найголовніше – постійна робота з партнерами із поясненням, що перемога України – в інтересах усіх демократичних держав світу» - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше Микита Потураєв заявив, що «не вважає перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» загрозою для української культури, так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу». «Так само, як не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах. Більше того - я вітаю такі перевірки, і вважаю, що вони мають бути наскрізними і постійними. І всі мають про це знати» - зазначив він.

Також Потураєв закликав заборонити Telegram в Україні і назвав його «помийкою».

Крім того, Комітет, очолюваний Потураєвим, виніс рішення про необхідність прийняття законопроекту Миколи Княжицького щодо створення Міністерства демографії, яке зможе впливати на рішення інших урядових органів, і на додаток – Фонду відновлення демографічного потенціалу.

Автор: Наталя Мамченко

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США Україна

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Депутати Верховної Ради Євгенія Кравчук та Микита Потураєв поїхали до США спостерігати за виборами

Заступник голови депутатської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук поїхала разом з Микитою Потураєвим до США

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