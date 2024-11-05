Право на відстрочку не означає, що не можна в армію – для цього у ТЦК працюють спеціальні рекрутери

Таким чином, відстрочка не заважає потенційним рекрутам приєднатися до армії за бажанням.

У ТЦК працює спеціальний рекрутер, який вербує людей із правом на відстрочку для підписання контракту на військову службу. Про це в інтерв'ю виданню «Зміст» повідомив речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін.

«Є у нас (в ТЦК – ред.) рекрутери, які проводять роботу, наприклад, всередині ТЦК», – зазначив Істомін.

За його словами, інколи громадяни з відстрочками добровільно погоджуються на службу. Він пояснив, що громадянину з правом на відстрочку пропонують можливість підписати контракт, адже право на відстрочку не обмежує його у добровільному призові.

«Тобто право на відстрочку – це не те, що тобі не можна в армію», – додав Істомін.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Міноборони запустило тест онлайн-відстрочки у Резерв+ для багатодітних, людей з інвалідністю та студентів.

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