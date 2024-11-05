ВРП звільнила 5 суддів за загальними обставинами

4 суддів звільнили у відставку, та одну - за власним бажанням.

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5 листопада Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Кравець Світлану Володимирівну – з посади судді Машівського районного суду Полтавської області;

Олещенко Вікторію Іванівну – з посади судді Чернігівського районного суду Чернігівської області;

Кулікову Світлану Василівну – з посади судді Київського апеляційного суду;

Онушко Наталію Миколаївну – з посади судді Дніпровського апеляційного суду.

Крім того ВРП вирішила звільнити Мамалуй Марину Вікторівну з посади судді Московського районного суду міста Харкова у зв’язку з поданням заяви за власним бажанням.

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