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ВСП уволил 5 судей по общим обстоятельствам

15:53, 5 ноября 2024
4 судей уволили в отставку, и одну — по собственному желанию.
ВСП уволил 5 судей по общим обстоятельствам
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5 ноября Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Кравец Светлану Владимировну – с должности судьи Машевского районного суда Полтавской области;

Олещенко Викторию Ивановну – с должности судьи Черниговского районного суда Черниговской области;

Куликову Светлану Васильевну – с должности судьи Киевского апелляционного суда;

Онушко Наталью Николаевну – с должности судьи Днепровского апелляционного суда.

Кроме того, ВСП решил уволить Мамалуй Марину Викторовну с должности судьи Московского районного суда города Харькова в связи с подачей заявления по собственному желанию.

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