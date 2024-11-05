3,17 млн долларов, 1,27 млн гривен и украшения — ВАКС арестовал имущество руководителя Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы

Суд также наложил арест на документы, ноутбук и телефон IPhone10.

Фото: 24tv.ua

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть имущества руководителя Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, которая подозревается в незаконном обогащении. Под арест попали наличные деньги в иностранной валюте, договоры купли-продажи земли, брендовые украшения, банковские карточки и гаджеты. Об этом говорится в определении суда.

ВАКС наложил арест на 3,17 миллиона долларов, 140 тысяч евро и 1,27 миллиона гривен, изъятых по месту жительства Татьяны Крупы. Также арестовали 93 тысячи долларов и 2 тысячи евро, которые нашли 3 октября в рабочем кабинете главы областной МСЭК.

Кроме наличных, суд арестовал:

- документы по проектированию строительства пяти домов, проектная документация строительства-реконструкции дискоклуба в парке имени М.Чекмана и журналы выполненных работ

- ноутбук, 5 флеш-накопителей, телефон IPhone10

- две коробки с золотыми изделиями из желтого металла с белыми камнями

- распечатаны декларации Татьяны Крупы за 2021, 2022 и 2023 годы, проект ответа на Нацагентство по предотвращению коррупции, а также справки о выплате дивидендов.

Еще ВАКС арестовал договоры купли-продажи земельных участков Татьяны Крупы и техническую документацию на земельные участки ее мужа, а также брендовые украшения, медицинскую документацию и банковские карты.

Ранее Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 500 млн грн.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что НАПК повторно проверит декларацию руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы.

Добавим, у главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы нашли еще $590 тысяч на счету в польском банке.

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