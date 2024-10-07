В «Слуге народа» заявили, что исключат руководительницу Хмельницкой МСЭК Крупу из состава депутатов облсовета

Татьяну Крупу исключат из состава депутатов Хмельницкого облсовета в рамках императивного мандата.

Руководитель Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа будет исключена из состава депутатов Хмельницкого облсовета в рамках императивного мандата. Об этом сообщили в партии "Слуги народа".

Там отметили, что Крупа не является и не была членом партии "Слуга Народа", а во время собрания политсилы она была исключена из фракции в Хмельницком облсовете.

"Партия всегда стояла и будет стоять на позициях нетерпимости к любым проявлениям коррупции. И в случаях недопустимых действий — с правовой и нравственной точки зрения — мы мгновенно принимаем соответствующие решения, несмотря на фамилии или должности", — заявили в партии.

Напомним, что Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки уклонян с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у нее работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

ГБР изучает списки уклонистов с фамилиями, обнаруженные во время обысков у главы Хмельницкого МСЭК.

Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 500 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.