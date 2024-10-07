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Языковых инспекторов в Ивано-Франковске не будет, на них нет средств — заммэра

20:27, 7 октября 2024
Выяснилось, что ни один человек не захотел стать языковым инспектором на волонтерских началах.
Языковых инспекторов в Ивано-Франковске не будет, на них нет средств — заммэра
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В Ивано-Франковске не будет языковых инспекторов, на них нет денег. Об этом сообщил заместитель мэра Виталий Федоривпишут "Украинские новости".

Выяснилось, что ни один человек не захотел стать языковым инспектором на волонтерской основе, а выделять средства на это из бюджета не планировали.

"По состоянию на 20.09.2024 языковые инспекторы не заработали. Из городского бюджета не выделяются средства на оплату труда и функционирование патрулей и не предусмотрено финансирование на эти нужды", - говорится в ответе заместителя мэра Ивано-Франковска.

Также он подчеркнул, что исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета не разрабатывал и не утверждал положение о работе языковых инспекторов.

Напомним, что городской голова Франковска Руслан Марцинкив сообщал, что в городе начнет деятельность новая структура - языковые инспекторы, которые будут противодействовать распространению русского языка.

Позже стало известно, что языковые инспекторы не будут наказывать за употребление русского языка, а популяризировать украинский.

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