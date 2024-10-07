Мовних інспекторів у Івано-Франківську не буде, на них немає коштів — заступника мера

З’ясувалося, що жодна людина не захотіла стати мовним інспектором на волонтерських засадах.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

В Івано-Франківську не буде мовних інспекторів, на них немає грошей. Про це повідомив заступник мера Віталій Федорів, пишуть «Українські новини».

З’ясувалося, що жодна людина не захотіла стати мовним інспектором на волонтерських засадах, а виділяти кошти на це з бюджету не планували.

"Станом на 20.09.2024 мовні інспектори не запрацювали. З міського бюджету не виділяються кошти на оплату праці та функціонування патрулів та не передбачене фінансування на ці потреби", - йдеться у відповіді заступника мера Івано-Франківська.

Також він наголосив, що виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради не розробляв та не затуверджував положення про роботу мовних інспекторів.

Нагадаємо, що міський голова Франківська Руслан Марцінків повідомляв, що у місті розпочне діяльність нова структура — мовні інспектори, які протидіятимуть поширенню російської мови.

Пізніше стало відомо, що мовні інспектори не каратимуть за вживання російської мови, а популяризуватимуть українську.

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