У «Слузі народу» заявили, що виключать керівницю Хмельницької МСЕК Крупу зі складу депутатів облради

Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу виключать зі складу депутатів Хмельницької облради в рамках імперативного мандата. Про це повідомили в партії "Слуги народу".
Там зазначили, що Крупа не є і не була членкинею партії "Слуга Народу", а під час зборів політсили її було виключено з фракції в Хмельницькій облраді.
"Партія завжди стояла та стоятиме на позиціях нетерпимості до будь-яких проявів корупції. І у випадках неприпустимих дій — з правового та етичного погляду — ми миттєво ухвалюємо відповідні рішення, не зважаючи на прізвища чи посади", — заявили у партії.
Нагадаємо, що Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.
ДБР вивчає списки ухилянтів із прізвищами, виявлені під час обшуків у голови Хмельницького МСЕК.
Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у 500 млн грн.
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