Практика судів
  1. В Україні

У «Слузі народу» заявили, що виключать керівницю Хмельницької МСЕК Крупу зі складу депутатів облради

20:45, 7 жовтня 2024
Тетяну Крупу виключать зі складу депутатів Хмельницької облради в рамках імперативного мандата.
У «Слузі народу» заявили, що виключать керівницю Хмельницької МСЕК Крупу зі складу депутатів облради
Фото: Хмельницька ОВА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу виключать зі складу депутатів Хмельницької облради в рамках імперативного мандата. Про це повідомили в партії "Слуги народу".

Там зазначили, що Крупа не є і не була членкинею партії "Слуга Народу", а під час зборів політсили її було виключено з фракції в Хмельницькій облраді. 

"Партія завжди стояла та стоятиме на позиціях нетерпимості до будь-яких проявів корупції. І у випадках неприпустимих дій — з правового та етичного погляду — ми миттєво ухвалюємо відповідні рішення, не зважаючи на прізвища чи посади", — заявили у партії.

Нагадаємо, що Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

ДБР вивчає списки ухилянтів із прізвищами, виявлені під час обшуків у голови Хмельницького МСЕК.

Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у 500 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Артема Дмитрука та Андрія Одарченка виключать зі складу комітетів

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про відкликання нардепів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка зі складу відповідних комітетів.

Комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект про відповідальність військових командирів за певні злочини підлеглих

Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроект про відповідальність командирів за злочини підлеглих.

Комітет схвалив фінальну версію законопроекту про звільнення корупціонерів від в’язниці шляхом угод зі слідством

Прийняття законопроекту про звільнення корупціонерів від в’язниці шляхом угод зі слідством підтримують міжнародні партнери, НАБУ і САП.

Перереєструвати автомобіль Тесла, вказавши в договорі вартість в 10 тисяч грн, буде неможливо – Кабмін прийняв постанову

Якщо в договорі купівлі-продажу, оформленому у торговельній організації, буде вказана занижена вартість авто, працівник сервісного центру МВС відмовить у наданні послуги, а матеріали будуть направлені до правоохоронних органів та податкової служби.

Сергій Іонушас з колегами вважають, що, знизивши штраф до 8500 грн, вони простимулюють 6 млн громадян внести свої дані до Реєстру військовозобов'язаних

Нардепи пропонують дати можливість чоловікам, які досі не уточнили дані – а таких біля 6 млн, сплатити 8500 грн шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення на себе штрафу через Резерв+.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва