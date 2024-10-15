У главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы нашли еще $590 тысяч на счету в польском банке

Значительные суммы Татьяны Крупы и членов ее семьи хранились в зарубежных банках и не были задекларированы.

Источник фото: gp.gov.ua

В уголовном производстве в отношении Татьяны Крупы, председателя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК), выяснились новые обстоятельства. Как сообщает Главком, в октябре 2022 года Крупа положила $590 тысяч на счет польского банка Bank Polska.

Эта информация стала известна после недавних обысков в ее доме, во время которых было обнаружено $6 млн наличными. В постановлении Печерского райсуда об аресте Крупы указано, что значительные суммы ее семьи хранились в зарубежных банках и не были отражены в электронной декларации за 2023 год.

Кроме этого, оказалось, что муж Татьяны Крупы, Владимир, также имеет средства в польских банках - в сумме 11,3 тысячи евро и $1,2 млн, которые также не были указаны в декларации.

Согласно версии следствия, Крупа должна объяснить происхождение около 137 млн грн (около $3,17 млн, 135,2 тысяч евро и 1,19 млн грн), обнаруженных в ее квартире, но не задекларированных. Еще одна невыясненная сумма - $93 тысячи и 2 тысячи евро, изъятые на ее рабочем месте.

Также была найдена расписка о продаже недвижимости на $430 тысяч, подписанная одним из застройщиков Хмельницкого, но пока непонятно, кто является покупателем и каковы детали сделки.

Сторона защиты Татьяны Крупы оспаривает решение о ее аресте, и слушание состоится 17 октября в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что НАПК повторно проверит декларацию руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы.

Напомним, что Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР нашли почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 500 млн грн.

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