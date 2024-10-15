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Предприятия столкнулись с игнорированием запросов на статус критичности, чтобы продолжить бронирование сотрудников

15:49, 15 октября 2024
В профильной ассоциации сообщили о приостановлении рассмотрения запросов от бизнеса по поводу переподтверждения статуса критичности, что не позволяет продолжить бронирование сотрудников.
Предприятия столкнулись с игнорированием запросов на статус критичности, чтобы продолжить бронирование сотрудников
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Бизнес в последние недели столкнулся с тем, что не может переподтвердить свой статус критичности, чтобы продолжить действие бронирования сотрудников. Об этом сообщили в Европейской бизнес ассоциации, ссылаясь на многочисленные обращения предпринимателей. «Учитывая динамику запросов бизнеса по этому вопросу, проблема приобретает системный характер. По сути, решение о повторном подтверждении статуса критически важного предприятия просто «зависает» в соответствующих органах», - отметили в ассоциации.

Там увязывают это с неофициальными сообщениями о решении правительства фактически приостановить процесс бронирования сотрудников до 15 ноября.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 9 октября стало известно, что правительство протокольным решением по отдельным вопросам поручило ТЦК совместно с госадминистрациями провести аудит принятых решений об определении предприятий критически важными. Соответствующий аудит до 15 ноября ТЦК будет проводить в отношении предприятий, статус которых определяли комиссии, образованные областными государственными администрациями, КГГА и военными администрациями. Для этого администрации должны включить в свои комиссии руководителей областных ТЦК или заместителей.

Далее у Минэкономики будет 5 дней – до 20 ноября, чтобы обобщить информацию этого аудита и с учетом результатов бронирования военнообязанных проинформировать Кабмин.

Протокольное решение правительства предусматривает возможность аннулирования военнообязанных отсрочек от призыва при выявлении фактов необоснованного бронирования.

Однако этот порядок проверки обоснованности принятых центральными органами исполнительной власти, другими государственными органами, областными, Киевской городской госадминистрациями (военными администрациями) решений об определении предприятий, учреждений и организаций критически важными, а также пересмотра таких решений, и их аннулирование должно еще разработать и внести на очередное заседание правительства Минэкономики вместе с Минобороны.

То есть, ориентировочно в ноябре на заседание Кабмина должен быть вынесен проект постановления, в котором будет прописан порядок проверки принятых решений о критичности предприятий и аннулировании таких решений и, соответственно, аннулировании военнообязанных отсрочек от призыва в случае выявления фактов «необоснованного бронирования».

При этом в этом новом постановлении Кабмина должна быть установлена ​​«остановка до 15 ноября 2024 действия положений Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, а также критически важны для обеспечение потребностей ВСУ, утвержденных постановлением Кабмина №76 в части полномочий центральных органов исполнительной власти (кроме министерств), других государственных органов, областных, Киевской городской госадминистраций (военных администраций) определять предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения особый период».

Но – пока такой проект постановления Кабмина еще разрабатывается и неизвестно когда будет разработан и соответственно, неизвестно, с какой даты будет остановлена ​​часть норм постановления №76 – центральным органам исполнительной власти (кроме министерств), другим государственным органам, областным госадминистрациям, КГГА и военным администрациям уже поручено этим протокольным решением воздержаться от принятия решений о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными.

То есть фактически всем этим субъектам – кроме министерств – до принятия нового постановления поручено не выполнять постановление 76 и не принимать решения о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными. Данное поручение не оформлено в виде постановления, распоряжения Кабмина и тому подобное, а является просто частью выписки из протокола о решении «по отдельным вопросам» и не обнародовано официально нигде. 

Автор: Наталья Мамченко

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Предприятия столкнулись с игнорированием запросов на статус критичности, чтобы продолжить бронирование сотрудников

В профильной ассоциации сообщили о приостановлении рассмотрения запросов от бизнеса по поводу переподтверждения статуса критичности, что не позволяет продолжить бронирование сотрудников.

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