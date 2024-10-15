Підприємства стикнулися з ігноруванням запитів на статус критичності, щоб продовжити дію бронювання співробітників

У профільній асоціації повідомили про призупинення розгляду запитів від бізнесу стосовно перепідтвердження статусу критичності, що не дозволяє продовжити бронювання співробітників.

Бізнесу останніми тижнями стикнувся із тим, що не може перепідтвердити свій статус критичності, щоб продовжити дію бронювання співробітників. Про це повідомили у Європейській Бізнес Асоціації, посилаючись на численні звернення підприємців. «Зважаючи на динаміку запитів бізнесу щодо цього питання, проблема набирає системного характеру. По суті, рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто «зависає» у відповідних органах» - зазначили у асоціації.

Там пов’язують це з неофіційними повідомленнями про рішення уряду фактично призупинити процес бронювання співробітників до 15 листопада.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 9 жовтня стало відомо, що Уряд протокольним рішенням «з окремих питань» доручив ТЦК спільно з держадміністраціями провести аудит прийнятих рішень про визначення підприємств критично важливими. Відповідний аудит до 15 листопада ТЦК буде проводити стосовно тих підприємств, статус яких визначали комісії, утворені обласними державними адміністраціями, КМДА та військовими адміністраціями. Для цього адміністрації повинні включити у свої комісії керівників обласних ТЦК або їх заступників.

Далі у Мінекономіки буде 5 днів – до 20 листопада, аби узагальнити інформацію цього аудиту і з урахуванням результатів бронювання військовозобов’язаних проінформувати Кабмін.

Протокольне рішення уряду передбачає можливість анулювання військовозобов’язаним відстрочок від призову у разі виявлення фактів необгрунтованого бронювання.

Однак цей Порядок перевірки обгрунтованості прийнятих центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, обласними, Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціям) рішень про визначення підприємств, установ та організацій критично важливими, а також перегляду таких рішень, і їх анулювання має ще розробити і внести на чергове засідання уряду Мінекономіки разом з Міноборони.

Тобто, орієнтовно у листопаді на засідання Кабміну має бути винесено проект постанови, в якому буде прописаний порядок перевірки прийнятих рішень про критичність підприємств та анулювання таких рішень і, відповідно, анулювання військовозобов’язаним відстрочок від призову у разі виявлення фактів «необгрунтованого бронювання».

При цьому у цій новій постанові Кабміну має бути встановлене «зупинення до 15 листопада 2024 року дії положень Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, а також критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, затверджених постановою Кабміну №76 у частині повноважень центральних органів виконавчої влади (крім міністерств), інших державних органів, обласних, Київської міської держадміністрацій (військових адміністрацій) визначати підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період».

Але – поки такий проект постанови Кабміну ще розробляється і невідомо коли буде розроблений і відповідно, невідомо, з якої дати буде зупинено частину норм постанови №76 – центральним органам виконавчої влади (крім міністерств), іншим державним органам, обласним держадміністраціям, КМДА і військовим адміністраціям вже доручено цим протокольним рішенням утриматися від прийняття рішень про визнання підприємств, установ, організацій критично важливими.

Тобто, фактично усім цим суб’єктам – крім міністерств – до прийняття нової постанови доручено не виконувати постанову 76 і не приймати рішення про визнання підприємств, установ, організацій критично важливими. Дане доручення не оформлене у вигляді постанови, розпорядження Кабміну тощо, а є просто частиною витягу з протоколу про рішення «з окремих питань» і не оприлюднено офіційно ніде.

Автор: Наталя Мамченко

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