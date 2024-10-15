Французького футболіста Мбаппе звинуватили у домаганні – справу розслідує прокуратура Швеції

25-річного француза звинувачують у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях.

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Французький футболіст Кіліан Мбаппе перебуває під слідством у зв'язку з «обґрунтованою підозрою» у сексуальному насильстві. Прокуратура вже розпочала розслідування, про що повідомляє видання Expressen.

Минулого тижня 25-річний нападник «Реала» здійснив несподіваний візит до Стокгольма, де його бачили на вечірці в центрі міста в четвер і до ранку п'ятниці. Він повечеряв у ресторані Chez Jolie в престижному районі Естермальм, а потім відвідав нічний клуб V.

Згідно з поліцейським звітом, ймовірне сексуальне насильство сталося 10 жовтня, а заява про злочин була подана в поліцію через два дні. Речник поліції Даніель Вікдаль повідомив, що справою займається прокурор.

Шведська газета Aftonbladet, яка першою повідомила про звинувачення, вказує на те, що сексуальне насильство, ймовірно, сталося в готелі, де зупинявся Мбаппе. Зазначається, що у понеділок в готелі Bank Hotel, де він проживав, працювали слідчі поліції та судмедексперти.

У своїх коментарях на X (раніше Twitter) Мбаппе відкинув звинувачення, назвавши їх «фейковими новинами». Він також висловив здивування щодо моменту, коли були висунуті ці звинувачення, оскільки у вівторок йому потрібно з'явитися в суді на слуханнях щодо 55 мільйонів євро невиплачених бонусів і зарплати, які він вимагає від колишнього клубу «Парі Сен-Жермен».

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