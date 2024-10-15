Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам ЄС створити центри з повернення мігрантів за межі ЄС

ЄС буде працювати над створенням центрів з повернення за межі Євросоюзу.

Джерело фото: europarl.europa.eu

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму листі до країн-членів ЄС напередодні саміту озвучила ідею створити так звані «центри повернення» за межі Європейського Союзу, щоб прискорити депортацію.

Так, у листі, надісланому до країн-членів ЄС, вона окреслила план з 10 пунктів щодо нового законодавства, яке дозволить легше видаляти нелегальних мігрантів.

«Ми також повинні продовжувати досліджувати можливі шляхи просування щодо ідеї розвитку центрів повернення за межами ЄС, особливо з огляду на нову законодавчу пропозицію щодо повернення», – написала вона 14 жовтня у листі.

«Міграційна політика ЄС може бути стійкою лише за умови фактичного повернення тих, хто не має права залишатися в ЄС. Однак лише близько 20% громадян третіх країн, яким було наказано виїхати, фактично повернулися.

Більш повне впровадження чинного законодавства могло б покращити нашу ефективність, і Комісія випустила рекомендації на підтримку цього. Але нам знадобиться нова правова база, щоб посилити нашу здатність діяти.

Процедури та практика повернення в державах-членах суттєво різняться: нам потрібно створити рівень гармонізації та довіри, який забезпечить мігрантам, які мають рішення про повернення проти них в одній країні, не можуть використовувати тріщини в системі, щоб уникнути повернення в іншу країну. У зв’язку з тим, що пропозиція 2018 року залишилася без узгодження, і враховуючи минулі дискусії, Комісія представить нову пропозицію щодо законодавства, яке визначило б чіткі зобов’язання щодо співпраці для тих, хто повертається, і ефективно оптимізувало б процес повернення з оцифруванням управління справами та взаємним визнанням рішень один одного» - зауважила Президент Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що «це буде одним із першочергових завдань для Комісара з питань внутрішніх справ та міграції, і співзаконодавці повинні його вирішити швидко».

Також вона підкреслила необхідність розробки інноваційних способів протидії нелегальній міграції.

«Я доручила Комісару з питань внутрішніх справ і міграції спрямувати роздуми щодо оперативних рішень, які допоможуть протистояти нелегальній міграції та розглянути пропозиції багатьох держав-членів у цій сфері, поважаючи принципи та цінності ЄС, зобов’язань згідно з міжнародним правом та захисту основних прав, одночасно забезпечуючи стійкі та справедливі рішення для самих мігрантів. Ми вже взяли на себе зобов’язання переглянути до наступного року концепцію визначених безпечних третіх країн.

Ми також повинні продовжувати досліджувати можливі шляхи просування щодо ідеї розвитку центрів повернення за межі ЄС, особливо з огляду на нову законодавчу пропозицію щодо повернення» - зазначає вона у листі.

Слід зазначити, що 9-тим пунктом у листі Урсули фон дер Ляєн є «окреслення шляху для українців у Європі».

«Близько 4,5 мільйонів українців зараз перебувають під тимчасовим захистом у ЄС, і їхній винятковий статус продовжено до березня 2026 року.

Ми повинні терміново разом обміркувати шлях вперед, поважаючи власні потреби України, обмеження на наші ресурси та повагу до прав усіх учасників.

Грунтуючись на цьому аналізі, Комісія зможе представити пропозиції, які забезпечать

необхідну правову визначеність для продовження управління ситуацією стільки, скільки це необхідно. Комісія також вивчатиме шляхи підтримки держав-членів захоплюють велику кількість біженців з України» - підкреслено у листі.

Як зазначає президент Єврокомісії, швидке впровадження Пакту про міграцію та притулок може допомогти державам-членам усунути лазівки між процесами надання притулку та повернення.

Автор: Наталя Мамченко

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