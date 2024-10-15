Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС создать центры по возвращению мигрантов за пределы ЕС

ЕС будет работать над созданием центров по возвращению за пределы Евросоюза.

Источник фото: europarl.europa.eu

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем письме странам-членам ЕС накануне саммита озвучила идею создать так называемые «центры возвращения» за пределы Европейского Союза, чтобы ускорить депортацию.

Так, в письме, направленном странам-членам ЕС, она очертила план из 10 пунктов относительно нового законодательства, которое позволит легче удалять нелегальных мигрантов.

«Мы также должны продолжать исследовать возможные пути продвижения по идее развития центров возвращения за пределами ЕС, особенно с учетом нового законодательного предложения по возвращению», – написала она 14 октября в письме.

«Миграционная политика ЕС может быть устойчивой только при фактическом возвращении тех, кто не имеет права оставаться в ЕС. Однако только около 20% граждан третьих стран, которым было предписано уехать, фактически вернулись.

Более полное внедрение действующего законодательства могло бы улучшить нашу эффективность и Комиссия выпустила рекомендации в поддержку этого. Но нам понадобится новая правовая база, чтобы усилить нашу способность действовать.

Процедуры и практика возвращения в государствах-членах существенно отличаются: нам нужно создать уровень гармонизации и доверия, который обеспечит мигрантам, имеющим решение о возвращении против них в одной стране, не могут использовать трещины в системе во избежание возвращения в другую страну. В связи с тем, что предложение 2018 года осталось без согласования, и учитывая прошлые дискуссии, Комиссия представит новое предложение по законодательству, которое определило бы четкие обязательства по сотрудничеству для возвращающихся и эффективно оптимизировало бы процесс возвращения с оцифровкой. управление делами и взаимным признанием решений друг друга», - отметила Президент Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что «это будет одной из первоочередных задач Комиссара по вопросам внутренних дел и миграции, и созаконодатели должны его решить быстро».

Также она подчеркнула необходимость разработки инновационных способов противодействия нелегальной миграции.

«Я поручила Комиссару по вопросам внутренних дел и миграции направить размышления относительно оперативных решений, которые помогут противостоять нелегальной миграции и рассмотреть предложения многих государств-членов в этой сфере, уважая принципы и ценности ЕС, обязательств по международному праву и защите основных прав, одновременно обеспечивая устойчивые и справедливые решения самих мигрантов. Мы уже обязались пересмотреть до следующего года концепцию определенных безопасных третьих стран.

Мы также должны продолжать исследовать возможные пути продвижения по идее развития центров возвращения за пределы ЕС, особенно с учетом нового законодательного предложения по возвращению» - отмечает она в письме.

Следует отметить, что 9 пунктом в письме Урсулы фон дер Ляйен является «определение пути для украинцев в Европе».

«Около 4,5 миллиона украинцев сейчас находятся под временной защитой в ЕС, и их исключительный статус продлен до марта 2026 года.

Мы должны срочно вместе обсудить путь вперед, уважая собственные потребности Украины, ограничения на наши ресурсы и уважение прав всех участников.

Основываясь на этом анализе, Комиссия сможет представить предложения, которые обеспечат необходимую правовую определенность для продолжения управления ситуацией столько, сколько это необходимо. Комиссия будет также изучать пути поддержки государств-членов захватывающих большое количество беженцев из Украины» - подчеркнуто в письме.

Как отмечает президент Еврокомиссии, быстрое внедрение Пакта о миграции и убежище может помочь государствам-членам устранить лазейки между процессами предоставления убежища и возвращения.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.