ЕС должен обсудить дальнейшую судьбу 4,5 млн украинцев, находящихся под временной защитой в ЕС – письмо Урсулы фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен предложила рассмотреть вопрос дальнейшей судьбы украинских граждан в Европе в рамках неотложных изменений в миграционное законодательство, учитывая потребности Украины и ограниченность ресурсов стран ЕС.

Источник фото: windeurope.org

Перед саммитом Евросоюза 17-18 октября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам-членам ЕС план из 10 пунктов для усиления борьбы с нелегальной миграцией.

Один из пунктов, о котором говорится в ее письме, предусматривает необходимость срочно обсудить дальнейшую судьбу 4,5 млн украинцев, находящихся сейчас под временной защитой в ЕС, и статус которых продлен до марта 2026 года. В частности, по словам Урсулы фон дер Ляйен, это нужно сделать, «уважая собственные потребности Украины и ограниченность ресурсов ЕС».

В целом, в плане президента Еврокомиссии говорится, что «возможно сократить нелегальную миграцию, и сильное внимание к этому аспекту имеет решающее значение для обеспечения справедливого и эффективного управления миграцией в Европе на благо всех государств-членов».

«Благодаря Пакту о миграции и убежище у нас есть правовая база, которая позволит нам реагировать эффективнее.

В следующей каденции Еврокомиссия, тесно сотрудничая с государствами-членами, будет продолжать опираться на достижения последних лет, чтобы обеспечить справедливую и твердую позицию по миграции, решая то, что, как мы все соглашаемся, являемся европейским вызовом, с помощью европейских решений.

Хотя Пакт, несомненно, это огромное достижение, нет места для самодовольства. Из-за различных взаимосвязанных глобальных кризисов миграция и в дальнейшем будет оставаться одной из самых актуальных проблем, которая требует нашего неотложного внимания. Чтобы эффективно решать постоянные и новые вызовы, заполняя оставшиеся пробелы, я предлагаю сосредоточиться на 10 пунктах действий» - отмечает она.

Первым пунктом является ускорение имплементации Пакта о миграции и убежище.

Как отмечает глава Еврокомиссии, «в настоящее время мы тесно сотрудничаем с каждым государством-членом, чтобы определить потребности и приоритеты действий на национальном уровне, а также меры поддержки на уровне ЕС». «Но быстрое внедрение Пакта может помочь государствам-членам эффективнее управлять своими системами регистрации и приема, лучше управлять процедурами предоставления убежища по делам безопасности, устранить лазейки между процессами предоставления убежища и возвращения» - добавляет она.

Второй пункт предполагает всесторонние партнерские отношения с ключевыми третьими странами.

В частности, отмечается, что к концу сентября 2024 года имеет место на 56% увеличение количества прибытий в ЕС по сравнению с тем же периодом 2023 года на морских маршрутах в Испанию, вдоль западно-средиземноморского и атлантического маршрутов вместе взятых.

Также имеет место увеличение на конец сентября более чем четверти прибытий в Грецию по суше и морю, «что подчеркивает необходимость дальнейшего улучшения сотрудничества с соседними странами и обеспечения эффективного контроля внешней границы ЕС».

«До конца этого года мы также предложим пакет поддержки стоимостью 1 миллиард евро для помощи сирийским беженцам и уязвимым группам, а также для поддержки Турции в управлении границами и миграцией» - говорится в письме.

Третий пункт плана – развитие общего подхода к возвращению

«Миграционная политика ЕС может быть устойчивой только при фактическом возвращении тех, кто не имеет права оставаться в ЕС.

Однако только около 20% граждан третьих стран, которым было предписано уехать, фактически вернулись.

Более полное внедрение действующего законодательства может улучшить нашу эффективность и Комиссия выпустила рекомендации в поддержку этого. Но нам понадобится новая правовая база, чтобы усилить нашу способность действовать.

Процедуры и практика возвращения в государствах-членах существенно отличаются: нам нужно создать уровень гармонизации и доверия, который обеспечит, что мигранты, имеющие решение о возвращении против них в одной стране, не могут использовать трещины в системе во избежание возвращения в другую страну» – подчеркивает в письме Урсула фон дер Ляйен.

Следовательно, Комиссия представит новое предложение по законодательству, которое определило бы четкие обязательства по сотрудничеству для возвращающихся и эффективно оптимизировало бы процесс возвращения с оцифровкой управления делами и взаимным признанием решений друг друга.

Это, по словам главы Еврокомиссии, будет одной из первоочередных задач Комиссара по вопросам внутренних дел и миграции, и соисполнители должны решить ее быстро.

«Подавляющее большинство людей, приезжающих в Европу, не имеют преступных намерений. Но совершающие преступления должны знать, что этого не будут терпеть, независимо от того, откуда они. Координатор Комиссии по возвращению уже работает с государствами-членами над указаниями относительно того, как обращаться с лицами, угрожающими безопасности, в процессе возвращения. Это элемент, который Комиссия будет рассматривать при пересмотре законодательной базы для обеспечения четких правил для удаления лиц, представляющих серьезную угрозу общественному порядку или внутренней безопасности» - отмечает она.

Четвертый пункт – активизация использования рычагов влияния через визовую и другую политику.

«Комиссия предложила новые возможности наказания за отсутствие согласования визовой политики с ЕС через пересмотренный механизм приостановки виз. Законодательное предложение сейчас находится на рассмотрении созаконодателей, и необходимо активизировать работу, чтобы в ближайшее время было достигнуто соглашение.

Странам-кандидатам также необходимо будет продолжать работу по согласованию визовой политики как важной части процесса вступления.

ЕС должен быть готов использовать свои рычаги влияния не только в визовой политике, но и в других областях, например в торговле.

Продолжение текущей общей схемы преференциального регулирования до декабря 2027 года без условий реадмиссии, несмотря на предложение Комиссии, является упущенной возможностью, которую следует исправить при первой же возможности» - подчеркивает председатель Еврокомиссии.

В пятом пункте речь идет о борьбе с контрабандой людей и торговлей людьми, в шестом – о противодействии гибридной войне и укреплении безопасности на границах. В частности, планируется построить более прочную правовую базу для ответственности транспортных операторов и более согласованный подход к выдаче виз с целью большей ясности до конца года.

Седьмой пункт предусматривает работу по разработке инновационных способов противодействия нелегальной миграции.

«Я поручила Комиссару по вопросам внутренних дел и миграции направить размышления относительно оперативных решений, которые помогут противостоять нелегальной миграции и рассмотреть предложения многих государств-членов в этой сфере, уважая принципы и ценности ЕС, обязательств по международному праву и защите основных прав, одновременно обеспечивая устойчивые и справедливые решения самих мигрантов.

Мы уже обязались пересмотреть до следующего года концепцию определенных безопасных третьих стран.

Мы также должны продолжать исследовать возможные пути продвижения по идее развития центров возвращения за пределы ЕС, особенно с учетом нового законодательного предложения по возвращению» - говорится в письме Урсулы фон дер Ляйен.

В восьмом пункте речь идет о разрешении вызовов, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке.

Девятый пункт – определить путь для украинцев в Европе

«Около 4,5 миллиона украинцев сейчас находятся под временной защитой в ЕС, и их исключительный статус продлен до марта 2026 года.

Мы должны срочно вместе обсудить путь вперед, уважая собственные потребности Украины, ограничения на наши ресурсы и уважение прав всех участников.

Основываясь на этом анализе, Комиссия сможет представить предложения, которые обеспечат необходимую правовую определенность для продолжения управления ситуацией столько, сколько это необходимо. Комиссия будет также изучать пути поддержки государств-членов захватывающих большое количество беженцев из Украины» - подчеркнуто в письме.

Десятый пункт предполагает сохранение и укрепление Шенгена.

«Мы работаем вместе, чтобы укрепить наши внешние границы, чтобы извлечь выгоду из зоны свободы, безопасности и справедливости в Шенгенской зоне. Повторное введение пограничного контроля должно быть крайней мерой, исключительной и пропорциональной выявленной угрозе. Новый Шенгенский кодекс о границах, вступивший в силу в июле, определяет обязательства государств-членов соблюдать эти принципы. Комиссия стремится содействовать консультациям между заинтересованными государствами-членами, и вместе мы должны защитить социальные и экономические выгоды, которые принесла наша Шенгенская зона без пограничного контроля. Это также имеет решающее значение для наших целей повышения конкурентоспособности. Мы должны продвинуться до завершающих этапов отмены проверок на сухопутных границах с новейшими членами Шенгена Румынией и Болгарией» - отмечает председатель Еврокомиссии.

В целом, по ее мнению, следует сосредоточиться на более эффективной защите внешних границ ЕС и решительной борьбе с незаконной перевозкой мигрантов, активизацией возвращения и развитием взаимовыгодных всесторонних партнерств, помогающих устранить основные причины миграции, одновременно поддерживая цели ЕС по согласованию визовой политики и реадмиссии.

«Увеличение возможностей для легальной миграции может привлечь наших партнеров к борьбе с нелегальными выездами и сотрудничать с нами по реадмиссии, удерживая мигрантов от того, чтобы отдать свою жизнь в руки контрабандистов, а также способствуя удовлетворению потребностей рынка труда Союза. Это набор европейских решений по европейскому вызову. Мы также должны работать вместе над обеспечением соответствующего европейского финансирования для них, когда мы размышляем над будущим многолетним бюджетом Союза. Нас ждет насыщенная законодательная и оперативная повестка дня, и мы должны убедиться, что наши ресурсы соответствуют нашим амбициям» - подытожила она.

Автор: Наталья Мамченко

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