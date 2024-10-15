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На Сумщине суд наказал мужчину, который едва не зарезал своего товарища

22:36, 15 октября 2024
56-летний потерпевший получил тяжелое ранение.
На Сумщине суд наказал мужчину, который едва не зарезал своего товарища
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На Сумщине перед судом предстал 63-летний мужчина, ударивший ножом своего товарища.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, событие произошло в г. Белополье 16 августа 2024 года. К обвиняемому пришел в гости знакомый. В ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт.

Не удержав агрессии, обвиняемый схватил кухонный нож и ударил им товарища в область брюшной полости. 56-летний потерпевший получил тяжелое ранение. Он просил обидчика перевязать ему рану, однако тот отказал. Раненый мужчина смог самостоятельно дойти до местной заправки, где ему оказали помощь и вызвали медиков.

«В суде обвиняемый, до этого уже 13 раз судимый, вину свою признал. По приговору суда он признан виновным в причинении потерпевшему тяжких телесных повреждений и приговорен к 5 годам лишения свободы», - сообщили в прокуратуре.

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прокуратура Национальная полиция

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