На Сумщині суд покарав чоловіка, який ледь не зарізав свого товариша

56-річний потерпілий отримав тяжке поранення.

На Сумщині перед судом постав 63-річний чоловік, який ударив ножем свого товариша.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, що подія сталась у м. Білопілля 16 серпня 2024 року. До обвинуваченого прийшов у гості знайомий. Під час спільного розпиття спиртних напоїв між чоловіками стався конфлікт.

Не втримавши агресії, обвинувачений схопив кухонний ніж та ударив ним товариша в область черевної порожнини. 56-річний потерпілий отримав тяжке поранення. Він просив свого кривдника перев’язати йому рану, однак той відмовив. Поранений чоловік зміг самотужки дійти до місцевої заправки, де йому надали допомогу та викликали медиків.

«У суді обвинувачений, який до цього вже був 13 разів судимий, провину свою визнав. За вироком суду його визнано винним у спричиненні потерпілому тяжких тілесних ушкоджень та засуджено до 5 років позбавлення волі», - повідомили у прокуратурі.

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