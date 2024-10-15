Мінсоцполітики розробило законопроєкт про Єдину інформаційну систему соціальної сфери

Законопроєкт Мінсоцполітики обіцяє спростити процедури отримання соціальних виплат.

Джерело фото: koda.gov.ua

Міністерство соціальної політики України розробило законопроєкт про Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС), метою якого є підвищення ефективності надання соціальних послуг та виплат. Цей документ отримав підтримку кількох парламентських комітетів, які рекомендували народним депутатам ухвалити його в першому читанні. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Законопроєкт № 11377, підготовлений Мінсоцполітики, покликаний спростити доступ громадян до соціальної підтримки. Костянтин Кошеленко, CTDO Мінсоцполітики, підкреслив, що його ухвалення дозволить покращити дієвість, адресність та ефективність системи соціальної підтримки.

Серед основних положень законопроєкту:

Адміністрування всіх видатків на соціальну сферу;

Належний облік використання бюджетних коштів;

Прискорення інформаційних обмінів між базами даних;

Верифікація даних отримувачів соціальної підтримки;

Виключення дублювання виплат;

Депаперизація довідок;

Автоматизація прийняття рішень;

Захист персональних даних громадян.

ЄІССС була впроваджена в 2021 році та успішно функціонує для забезпечення доступної соціальної підтримки. Подальший розвиток системи закладено в Стратегії цифрової трансформації та розвитку соціальної сфери на 2025-2027 роки. Ухвалення законопроєкту є важливим кроком для юридичного закріплення діджиталізації соціальної сфери в Україні.

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