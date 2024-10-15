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$10 000 за фіктивний шлюб, щоб виїхати за кордон — у Одесі викрили схему

22:18, 15 жовтня 2024
Схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України організував 32-річний уродженець Закарпатської області.
$10 000 за фіктивний шлюб, щоб виїхати за кордон — у Одесі викрили схему
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Одеські поліцейські затримали організатора незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Займався протиправною діяльністю 32-річний уродженець Закарпатської області, передає Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Правоохоронці встановили, що зловмисник підшукав серед одеситів військовозобов’язаного «клієнта» і запропонував йому укласти фіктивний шлюб з жінкою, яка має інвалідність.

«Хвора дружина для 29-річного «нареченого» була можливістю безперешкодно виїхати з нею в іншу країну.

За одруження з незнайомкою містянин мав сплатити 10 тисяч доларів, половину з яких до реєстрації шлюбу, а решту – після», - повідомили у поліції.

Коли «наречений» зібрав відповідну суму, фігурант повідомив йому, що за грошима прийде необізнаний в його справах товариш, і призначив обом зустріч у Київському районі міста. А щойно зловмисник отримав від товариша передані йому 5000 доларів, поліцейські його затримали.

В якості речових доказів слідчі вилучили у ділка здобуті злочинним шляхом гроші та мобільний телефон з інформацією, що становить інтерес для слідства.

Фігуранту повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій з корисливих мотивів. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нині за клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1 мільйон 59 тисяч 800 гривень.

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суд Національна поліція

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