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$10 000 за фиктивный брак, чтобы выехать за границу — в Одессе разоблачили схему

22:18, 15 октября 2024
Схему незаконной переправки лиц через государственную границу Украины организовал 32-летний уроженец Закарпатской области.
$10 000 за фиктивный брак, чтобы выехать за границу — в Одессе разоблачили схему
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Одесские полицейские задержали организатора незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины. Занимался противоправной деятельностью 32-летний уроженец Закарпатской области, сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что злоумышленник подыскал среди одесситов военнообязанного «клиента» и предложил ему заключить фиктивный брак с женщиной, имеющей инвалидность.

«Больная жена для 29-летнего «невесты» была возможностью беспрепятственно уехать с ней в другую страну.

За женитьбу на незнакомке горожан должен был оплатить 10 тысяч долларов, половину из которых до регистрации брака, а остальные – после», - сообщили в полиции.

Когда жених собрал соответствующую сумму, фигурант сообщил ему, что за деньгами придет непосвященный в его делах товарищ, и назначил обеим встречу в Киевском районе города. А как только злоумышленник получил от товарища переданы ему 5000 долларов, полицейские его задержали.

В качестве вещественных доказательств следователи изъяли у дельца добытые преступным путем деньги и мобильный телефон с информацией, представляющей интерес для следствия.

Фигуранту сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной по корыстным мотивам. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

В настоящее время по ходатайству полицейских суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 миллион 59 тысяч 800 гривен.

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суд Национальная полиция

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