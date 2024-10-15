В Хмельницкой области наказали заключенного, который обманывал людей, желающих выехать из оккупации

Люди переводили на банковскую карту средства за эвакуацию, которой не было.

В Хмельницкой области назначили наказание заключенному, который обманывал людей, которые стремились выехать с оккупированных территорий. Об этом сообщает Хмельницкий горрайонный суд.

Отбывая срок в Райковецкой исправительной колонии, молодой человек родом из Запорожской области создал в сети "Фейсбук" страницы с учетными записями "Александр Киричок" и "Юрий Кравченко". На этих ресурсах он разместил объявления о вывозе людей с временно оккупированных территорий, где отметил контактные телефонные номера. 30 апреля и 3 мая 2022 года в мошеннические сети поймались двое пострадавших. На указанные по телефону банковские карточки люди авансом перечислили деньги за проезд, однако эвакуации так и не произошло.

Несмотря на то, что обвиняемый своей вины не признал, суд возлагался на показания потерпевших.

Потерпевший рассказал суду, что ради срочного спасения тещи, бросился на объявление в Интернете о возможном вывозе автобусом людей из Энергодара в связи с российской военной агрессией. Следовательно, позвонил по телефону незнакомцу и сразу же перечислил на указанную им карточку 1200 гривен. Когда за его родственницей никто так и не приехал, он позвонил еще раз. Ему сообщили, что в автобусе не было места и договорились о другом времени и месте выезда. За это, по требованию неизвестного, он перечислил еще 1300 гривен. Однако эвакуация и в этот раз не состоялась, а связь с перевозчиком была потеряна.

Как рассказала суду потерпевшая, чтобы выехать из города, она перечислила незнакомцу на указанную карточку 2750 гривен. Когда же эвакуация не состоялась, то позвонила по телефону снова, а после того, как ей сообщили, что необходимо заплатить еще, догадалась – ее обманули.

Ранее обвиняемый был неоднократно судим за кражи, незаконные завладения авто, мошенничества и грабежи. Свое очередное преступление он совершил, не отбыв наказание по предыдущему приговору.

Хмельницкий горрайонный суд признал виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.190 УК Украины, и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. К этому сроку частично присоединен один месяц неотбытого наказания по предыдущему приговору.

Приговор может быть обжалован в апелляции в течение 30 дней после его оглашения.

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