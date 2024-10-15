На Хмельниччині покарали ув’язненого, який ошукував людей, бажаючих виїхати з окупації

Люди переводили на банківську карту кошти за евакуацію, якої не було.

На Хмельниччині призначили покарання ув’язненому, який ошукував людей, що прагнули виїхати з окупованих територій. Про це повідомляє Хмельницький міськрайонний суд.

Відбуваючи строк у Райківецькій виправній колонії, молодий чоловік, родом із Запорізької області, створив у мережі "Фейсбук" сторінки з обліковими записами "Олександр Киричок" і "Юрій Кравченко". На цих ресурсах він розмістив оголошення щодо вивозу людей з тимчасово-окупованих територій, де зазначив контактні телефонні номери. 30 квітня та 3 травня 2022 року в шахрайські сіті піймалися двоє потерпілих. На вказані по телефону банківські картки люди авансом перерахували кошти за проїзд, однак евакуації так і не відбулося.

Незважаючи на те, що обвинувачений своєї вини не визнав, суд покладався на свідчення потерпілих.

Потерпілий розповів суду, що заради термінового порятунку тещі, кинувся на оголошення в Інтернеті про можливий вивіз автобусом людей з Енергодару в зв'язку з російською військовою агресією. Відтак, зателефонував незнайомцю та одразу ж перерахував на вказану ним картку 1200 гривень. Коли ж за його родичкою ніхто так і не приїхав, він подзвонив ще раз. Йому повідомили, що в автобусі не було місця і домовились про інший час та місце виїзду. За це, на вимогу невідомої особи, він перерахував ще 1300 гривень. Однак евакуація і цього разу не відбулася, а зв'язок із перевізником було втрачено.

Як повідала суду потерпіла, аби виїхати з міста, вона перерахувала незнайомцю на вказану картку 2750 гривень. Коли ж евакуація не відбулася, то зателефонувала знову, а після того, як їй повідомили, що необхідно заплатити ще, здогадалася – її ошукали.

Раніше обвинувачений був неодноразово судимий за крадіжки, незаконні заволодіння авто, шахрайства та грабежі. Свій черговий злочин він вчинив, не відбувши покарання за попереднім вироком.

Хмельницький міськрайонний судвизнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, та призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі. До цього строку частково приєднано один місяць невідбутого покарання за попереднім вироком.

Вирок може бути оскаржений в апеляції протягом тридцяти днів після його проголошення.

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