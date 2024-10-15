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Авіарейс до Парижа екстрено повернули до Кракова через погрози пасажира підірвати літак

19:37, 15 жовтня 2024
Пасажир на рейсі до Парижа напав на людину і погрожував вибухом.
Авіарейс до Парижа екстрено повернули до Кракова через погрози пасажира підірвати літак
Джерело фото: PAP
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На борту рейсу Краків – Париж стався інцидент, коли 34-річний пасажир напав на іншого пасажира та погрожував підірвати літак. Інцидент трапився незабаром після зльоту, повідомляє польське агентство PAP.

Як розповіла речниця Карпатського відділу Прикордонної служби Юстина Дрождж, капітан літака, помітивши небезпеку, звернувся по допомогу та прийняв рішення повернути літак до аеропорту Краків-Баліце. Нападник, громадянин Польщі, вдарив іншого пасажира, а також погрожував безпеці рейсу.

Після повернення в аеропорт агресивного пасажира вивели з літака, проте під час розслідування він знову почав чинити опір, тому прикордонники застосували силу і наділи на нього кайданки. Нападнику пред'явили звинувачення у порушенні безпеки польоту, і йому загрожує до одного року позбавлення волі.

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Польща Франція

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