Авиарейс в Париж экстренно вернули в Краков из-за угроз пассажира взорвать самолет

Пассажир на рейсе в Париж напал на человека и угрожал взрывом.

Источник фото: PAP

На борту рейса Краков - Париж произошел инцидент, когда 34-летний пассажир напал на другого пассажира и угрожал взорвать самолет. Инцидент произошел вскоре после взлета, сообщает польское агентство PAP.

Как рассказала пресс-секретарь Карпатского отдела Пограничной службы Юстина Дрождж, капитан самолета, заметив опасность, обратился за помощью и принял решение вернуть самолет в аэропорт Краков-Балице. Нападающий, гражданин Польши, ударил другого пассажира, а также угрожал безопасности рейса.

После возвращения в аэропорт агрессивного пассажира вывели из самолета, однако во время расследования он снова начал сопротивляться, поэтому пограничники применили силу и надели на него наручники. Нападавшему предъявили обвинение в нарушении безопасности полета, и ему грозит до одного года лишения свободы.

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