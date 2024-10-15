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В приграничье Ровенской области мотоциклист подорвался на мине

20:24, 15 октября 2024
Мужчина проигнорировал указатели «Опасно мины».
В приграничье Ровенской области мотоциклист подорвался на мине
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В Ровенской области в пограничной зоне мотоциклист подорвался на мине. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

«Мотоциклист взорвался на Севере Ровенщины. Двигаясь в приграничной зоне между селами Дроздынь и Переброды, мужчина проигнорировал указатели «Опасно мины», - сообщил Коваль.

Жизни мужчины пока ничего не угрожает.

На месте происшествия работают представители соответствующих служб, выясняющих все обстоятельства инцидента.

«В который раз напоминаю, на границе действуют режимные ограничения. Находиться там можно только после получения соответствующего разрешения пограничников. Это не шутки, а прямая угроза вашей жизни. Ровенская ОГА совместно с правоохранителями и военными постоянно работают над укреплением границы. В частности, продолжают устанавливать мины. Поэтому подобные затеи – опасны. Будьте ответственны и осторожны», — подчеркнул глава ОВА.

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