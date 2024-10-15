В Украине снизили срок срочного оформления паспорта

Кабмин сократил срок изготовления паспорта гражданина Украины с 10 до 7 рабочих дней.

Кабинет Министров снизил срок срочного изготовления паспорта гражданина Украины с 10 до 7 рабочих дней. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Сокращен срок с 10 до 7 рабочих дней предоставления административной услуги органами и подразделениями Государственной миграционной службы Украины срочного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного) и обмена паспорта гражданина Украины, кроме оформления паспорта гражданина Украины впервые.

Также перечень административной услуги дополнен услугой одновременного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины и паспорта/паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

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