Минсоцполитики разработало законопроект о Единой информационной системе социальной сферы

Законопроект Минсоцполитики обещает упростить процедуры получения социальных выплат.

Источник фото: koda.gov.ua

Министерство социальной политики Украины разработало законопроект о Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС), целью которого является повышение эффективности предоставления социальных услуг и выплат. Этот документ получил поддержку нескольких парламентских комитетов, которые рекомендовали народным депутатам принять его в первом чтении. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Законопроект № 11377, подготовленный Минсоцполитики, призван упростить доступ граждан к социальной поддержке. Константин Кошеленко, CTDO Минсоцполитики, подчеркнул, что его принятие позволит улучшить действенность, адресность и эффективность системы социальной поддержки.

Среди основных положений законопроекта:

Администрирование всех расходов на социальную сферу;

Надлежащий учет использования бюджетных средств;

Ускорение информационных обменов между базами данных;

Верификация данных получателей социальной поддержки;

Исключение дублирования выплат;

Депаперизация справок;

Автоматизация принятия решений;

Защита персональных данных граждан.

ЕИССС была внедрена в 2021 году и успешно функционирует для обеспечения доступной социальной поддержки. Дальнейшее развитие системы заложено в Стратегии цифровой трансформации и развития социальной сферы на 2025-2027 годы. Принятие законопроекта является важным шагом для юридического закрепления диджитализации социальной сферы в Украине.

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