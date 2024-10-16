В Одесской области возросло количество отравления грибами

Источник фото: strukivska-gromada.gov.ua

В октябре в Одесской области стартовал грибной сезон, что привело к резкому росту случаев отравления дикорастущими грибами. К счастью, все пострадавшие получили медицинскую помощь и находятся в безопасности.

Как сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней, в октябре зафиксировано пять случаев отравления, двое из пострадавших - дети. Это первые случаи отравления грибами в этом году, и все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, как собирать грибы и избежать отравления.

Специалисты отмечают важность соблюдения правил сбора грибов, чтобы избежать отравлений:

Не берите грибы, если не уверены в их съедобности.

Избегайте сбора старых, перезревших или очень молодых грибов.

Не собирайте грибы, растущие вблизи дорог, промышленных объектов или свалок.

Не выходите на грибницу в засушливую погоду.

Избегайте покупки дикорастущих грибов на стихийных рынках или от незнакомцев.

Не пробуйте сырые грибы.

Перед приготовлением грибов следует проверить, не попали ли подозрительные экземпляры в корзину. Если таковые обнаружены, лучше выбросить все грибы и тщательно вымыть корзину. Грибы нужно готовить не позднее чем через сутки после сбора, предварительно промыв и обработав термически.

Кроме того, врачи советуют воздержаться от употребления грибов детям, беременным, пожилым людям и тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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