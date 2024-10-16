Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области возросло количество отравления грибами

08:50, 16 октября 2024
В Одесской области возросло количество отравления грибами
В Одесской области возросло количество отравления грибами
Источник фото: strukivska-gromada.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В октябре в Одесской области стартовал грибной сезон, что привело к резкому росту случаев отравления дикорастущими грибами. К счастью, все пострадавшие получили медицинскую помощь и находятся в безопасности.

Как сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней, в октябре зафиксировано пять случаев отравления, двое из пострадавших - дети. Это первые случаи отравления грибами в этом году, и все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, как собирать грибы и избежать отравления.

Специалисты отмечают важность соблюдения правил сбора грибов, чтобы избежать отравлений:

  • Не берите грибы, если не уверены в их съедобности.
  • Избегайте сбора старых, перезревших или очень молодых грибов.
  • Не собирайте грибы, растущие вблизи дорог, промышленных объектов или свалок.
  • Не выходите на грибницу в засушливую погоду.
  • Избегайте покупки дикорастущих грибов на стихийных рынках или от незнакомцев.
  • Не пробуйте сырые грибы.

Перед приготовлением грибов следует проверить, не попали ли подозрительные экземпляры в корзину. Если таковые обнаружены, лучше выбросить все грибы и тщательно вымыть корзину. Грибы нужно готовить не позднее чем через сутки после сбора, предварительно промыв и обработав термически.

Кроме того, врачи советуют воздержаться от употребления грибов детям, беременным, пожилым людям и тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья подала в суд на председателя суда из-за того, что ее не отпустили на конференцию – решение суда

Уникальный иск по проблеме командировок судей в рабочее время на конференции и семинары рассмотрели в Донецкой области.

Для мониторинга грантовых проектов будет создан открытый Реестр проектов и программ международной технической помощи – Кабмин

Целью создания открытого Реестра проектов и программ международной технической помощи является автоматизация процесса привлечения и использования донорской помощи, в том числе государственной регистрации, мониторинга проектов и аккредитации исполнителей.

Кабмин во исполнение решения КСУ предлагает разрешить осужденным кратковременные выезды за пределы колонии

Правительство предлагает разрешить кратковременные выезды осужденных из мест лишения свободы.

Нотариусы должны будут подавать в налоговую данные о выданных свидетельствах на наследство и заверенных договорах дарения

Стало известно, какие изменения для нотариусов предусматривает закон о повышении налогов.

Для кого военный сбор останется на уровне 1,5% – стала известна финальная редакция закона о повышении налогов

Закон о повышении налогов подписал спикер – какие ставки военного сбора предусматривает финальная редакция.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду