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Чехия назначила бывшего заместителя министра обороны новым послом в москве

15:11, 15 октября 2024
Даниэль Коштовал возглавит посольство Чехии в москве в 2025 году.
Чехия назначила бывшего заместителя министра обороны новым послом в москве
Источник фото: ČTK
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Новым послом Чехии в москве назначен Даниэль Коштовал, бывший заместитель министра обороны. Об этом сообщило чешское информационное агентство ČTK, ссылаясь на Министерство иностранных дел Чехии, цитирует «Европейская правда». Коштовал вступит в должность в первые месяцы 2025 года, заменив Витезслава Пивоньку, который покинул свой пост в конце мая.

Министр иностранных дел Ян Липавский подчеркнул важность посольства в россии, отметив, что страны, которые имеют стратегические отношения с Чехией, такие как Великобритания, Франция, Германия и США, являются ключевыми союзниками. «Послы в россии имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чешской Республики - Великобритания, Франция, Германия или Соединенные Штаты Америки. Я желаю послу много сил в этой сложной миссии», - сказал министр.

Даниэль Коштовал имеет богатый опыт работы в Министерстве иностранных дел, где занимал ряд важных должностей, включая директора департамента политики безопасности и генерального директора неевропейских стран. Он также работал в посольствах Чехии в москве (2003-2006) и Вашингтоне.

В последнее время дипломатические отношения между Чехией и россией значительно ухудшились, особенно после выявления причастности российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. С 2021 года Чехия уменьшила количество российских дипломатов на своей территории, и сейчас ее посольство в москве возглавляет временный поверенный в делах США Ян Ондржейка.

Назначение Коштовала стало результатом длительных дискуссий между конституционными чиновниками о необходимости наличия посла в москве в условиях российской агрессии в Украине. В июне президент Петр Павел подписал документ, инициирующий процесс избрания нового главы дипломатической миссии.

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Чехия

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