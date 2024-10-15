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Каждый 5-й деятель культуры, выезжающий за границу по разрешению от Минкульта, не возвращается, — Точицкий

14:59, 15 октября 2024
Министр культуры и стратегических коммуникации отметил, что ежедневно рассматривает по 100 заявлений на выезд.
Каждый 5-й деятель культуры, выезжающий за границу по разрешению от Минкульта, не возвращается, — Точицкий
Источник фото: Николай Точицкий / Facebook
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Министр культуры и стратегических коммуникации Николай Точицкий сообщил, что каждый 5-й деятель культуры из тех, кто выезжает за границу по разрешению от Министерства, не возвращается. Об этом он рассказал во время дискуссии, пишет LB.ua.

«В течение последних лет должна была бы быть создана база, согласно которой творцы могли бы выезжать за границу. Но ее нет. Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинство из этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из 5 выехавших 1 не возвращается», – сообщил министр.

Ранее Николай Точицкий сообщал, что нужно создать условия для того, чтобы украинские деятели культуры могли беспрепятственно совершать поездки за границу. По его словам, задача министерства состоит в том, чтобы создать условия для спокойного и беспрепятственного выезда творцов за границу на основе прозрачных правил.

При этом он отметил, что западные партнеры готовы помогать в финансировании таких поездок.

«Нам нужно научиться правильно формировать стратегию, которую мы хотим от той или иной поездки, каким образом этого можно достичь, и каким образом убедить западных коллег, что финансирование должно быть именно на это», - сказал министр.

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