В каких случаях ГНС может отказать в рассмотрении документов для постановки на учет самозанятого лица

ГНС Харьковской области напоминает о правилах постановки на учет для физических лиц, занимающихся независимой профессиональной деятельностью
Государственная налоговая служба (ГНС) в Харьковской области сообщает, что физические лица, которые планируют осуществлять независимую профессиональную деятельность, должны в срок 10 календарных дней после государственной регистрации этой деятельности предоставить ряд документов в контролирующий орган.
В соответствии с Порядком учета плательщиков налогов и сборов, утвержденного Министерством финансов, для постановки на учет необходимо подать лично или отправить заказным письмом следующие документы:
ГНС также отмечает, что контролирующий орган может отказать в рассмотрении документов в случаях, если:
В случае устранения причин отказа физическое лицо имеет право повторно подать документы для постановки на учет.
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