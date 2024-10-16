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В каких случаях ГНС может отказать в рассмотрении документов для постановки на учет самозанятого лица

11:39, 16 октября 2024
Физические лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью, обязаны пройти учет в ГНС.
В каких случаях ГНС может отказать в рассмотрении документов для постановки на учет самозанятого лица
Источник фото: nrcu.gov.ua
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ГНС Харьковской области напоминает о правилах постановки на учет для физических лиц, занимающихся независимой профессиональной деятельностью

Государственная налоговая служба (ГНС) в Харьковской области сообщает, что физические лица, которые планируют осуществлять независимую профессиональную деятельность, должны в срок 10 календарных дней после государственной регистрации этой деятельности предоставить ряд документов в контролирующий орган.

В соответствии с Порядком учета плательщиков налогов и сборов, утвержденного Министерством финансов, для постановки на учет необходимо подать лично или отправить заказным письмом следующие документы:

  • Заявление по форме №5-ОПП.
  • Копию документа, подтверждающего право на осуществление независимой профессиональной деятельности.

ГНС также отмечает, что контролирующий орган может отказать в рассмотрении документов в случаях, если:

  • Существуют ограничения на осуществление такой деятельности, установленные законодательством.
  • Документы поданы не по месту учета.
  • Документы не соответствуют установленным требованиям или представлены не в полном объеме.
  • Физическое лицо уже зарегистрировано как самозанятое лицо.
  • Неподано свидетельство о регистрации или другой документ, подтверждающий право на осуществление деятельности.

В случае устранения причин отказа физическое лицо имеет право повторно подать документы для постановки на учет.

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