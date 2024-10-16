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У яких випадках ДПС може відмовити в розгляді документів для взяття на облік самозайнятої особи

11:39, 16 жовтня 2024
Фізичні особи, що займаються незалежною професійною діяльністю, зобов'язані пройти облік в ДПС.
У яких випадках ДПС може відмовити в розгляді документів для взяття на облік самозайнятої особи
Джерело фото: nrcu.gov.ua
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ДПС Харківської області нагадує про правила взяття на облік для фізичних осіб, що займаються незалежною професійною діяльністю

Державна податкова служба (ДПС) у Харківській області повідомляє, що фізичні особи, які планують провадити незалежну професійну діяльність, повинні в термін 10 календарних днів після державної реєстрації цієї діяльності надати ряд документів до контролюючого органу.

Відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого Міністерством фінансів, для взяття на облік необхідно подати особисто або надіслати рекомендованим листом такі документи:

  • Заяву за формою №5-ОПП.
  • Копію документа, що підтверджує право на провадження незалежної професійної діяльності.

ДПС також зазначає, що контролюючий орган може відмовити у розгляді документів у випадках, якщо:

  • Існують обмеження на провадження такої діяльності, встановлені законодавством.
  • Документи подані не за місцем обліку.
  • Документи не відповідають встановленим вимогам або подані не в повному обсязі.
  • Фізична особа вже зареєстрована як самозайнята особа.
  • Неподано свідоцтво про реєстрацію чи інший документ, що підтверджує право на провадження діяльності.

У разі усунення причин відмови фізична особа має право повторно подати документи для взяття на облік.

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