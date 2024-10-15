Кожен 5-й діяч культури, що виїжджає за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається, — Точицький

Міністр культури і стратегічних комунікації зазначив, що щоденно розглядає по 100 заяв на виїзд.

Джерело фото: Микола Точицький / Facebook

Міністр культури і стратегічних комунікації Микола Точицький повідомив, що кожен 5-й діяч культури з тих, що виїжджають за кордон за дозволом від Міністерства, не повертається. Про це він розповів під час дискусіє, пише LB.ua.

«Протягом останніх років мала би бути створена база, відповідно до якої митці могли би виїжджати за кордон. Але її нема. Мені щоденно доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд, більшості з цих імен я не знаю, доводиться витрачати час на пошук інформації. Також маю зауважити, що з 5 тих, хто виїхав, 1 не повертається», – повідомив міністр.

Раніше Микола Точицький повідомляв, що потрібно створити умови для того, щоб українські митці могли безперешкодно здійснювати поїздки за кордон. За його словами, завдання міністерства полягає у тому, щоб створити умови для спокійного і безперешкодного виїзду митців за кордон на основі прозорих правил.

При цьому, він зазначив, що західні партнери готові допомагати у фінансуванні таких поїздок.

«Нам потрібно навчитися правильно формувати стратегію, що ми хочемо від тієї чи іншої поїздки, яким чином цього можна досягти, і яким чином переконати західних колег, що фінансування має бути саме на це», - сказав міністр.

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