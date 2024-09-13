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Мінкульт пропонує створити умови для безперешкодних поїздок за кордон українських діячів культури

15:55, 13 вересня 2024
У Мінкульті пропонують створити умови для безперешкодних поїздок українських митців за кордон.
Мінкульт пропонує створити умови для безперешкодних поїздок за кордон українських діячів культури
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У міністерстві культури вважають, що потрібно створити умови для того, щоб українські митці могли безперешкодно здійснювати поїздки за кордон. Як цитує міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького Укрінформ, це необхідно з метою популяризації нашої країни.

Так, за його словами, завдання міністерства полягає у тому, щоб створити умови для спокійного і безперешкодного виїзду митців за кордон на основі прозорих правил.

При цьому, він зазначив, що західні партнери готові допомагати у фінансуванні таких поїздок.

«Нам потрібно навчитися правильно формувати стратегію, що ми хочемо від тієї чи іншої поїздки, яким чином цього можна досягти, і яким чином переконати західних колег, що фінансування має бути саме на це», - сказав міністр.

Нагадаємо, наразі уряд передбачив наявність права на 100% бронювання від Кабміну для окремих громадських організацій і ТОВ, які фінансуються іноземними донорами, і займаються дослідженням громадської думки, виборами та іншими дотичними до політики проблемами. Раніше «Судово-юридична газета» публікувала перелік таких організацій. У зв'язку з цим виникає питання про рівний підхід до бронювання, коли труднощі з ним виникають навіть у співробітників критично важливих підприємств, а у представників грантових організацій все відбувається у спрощеному порядку.

Також ми писали про рішення Львівського окружного адміністративного суду, який вказав, що спосіб нормативно-правового регулювання, коли питання обмеження виїзду громадян України за кордон унормовуються шляхом внесення змін в підзаконний нормативно-правовий акт та видання роз`яснень голови Держприкордонслужби України, суперечить Конституції та зобов`язанням держави за Конвенцією, оскільки за своєю суттю «такий підхід є поверненням до «дозвільного» порядку реалізації прав людини, що є частиною радянської парадигми».

Автор: Наталя Мамченко 

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