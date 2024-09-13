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У Києві за понад 375 млн грн хочуть відремонтувати міст на вулиці Полярній

15:34, 13 вересня 2024
Капремонт шляхопроводу через залізничну колію на вулиці Полярній заплановано розпочати на початку листопада.
У Києві за понад 375 млн грн хочуть відремонтувати міст на вулиці Полярній
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Комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на проведення робіт із капітального ремонту шляхопроводу через залізничну колію ділянки Київ-Петрівка-Київська ГЕС на вул. Полярній.

Зазначається, що цей шляхопровід введений в експлуатацію в 1983 році та з того моменту жодного разу капітально не ремонтувався. Тож у 2022 році на замовлення корпорації провели спеціальне обстеження, за результатами якого прийняли рішення про необхідність капітального ремонту.

«Роботи на шляхопроводі є нагальними, адже через пошкоджені конструкції мостового полотна волога проникає на прогонові будови та опори споруди, через що руйнуються залізобетонні конструкції – є корозія арматури, тріщини та відшарування бетону», - заявили у КК.

Проєкт робіт передбачає влаштування нових конструкцій шляхопроводу, нове перильне та бар’єрне огородження, опори освітлення, відновлення підземних і наземних комунікацій, облаштування нового дорожнього покриття. Також на шляхопроводі та підходах до нього планують облаштувати велосмуги і велодоріжки загальною протяжністю 1,3 км.

Ремонт заплановано розпочати на початку листопада. Триватиме він 14 місяців. На період робіт рух автотранспорту шляхопроводом здійснюватиметься за тимчасовою схемою організації дорожнього руху.

«Прийом пропозицій триватиме до 30 вересня 2024 року. Детальна інформація про тендер – на електронній платформі публічних закупівель Prozorro (ідентифікатор закупівлі UA-2024-09-13-003281-a)». – додали у Київавтодорі.

Аукціон хочуть провести 1 жовтня. Запланований бюджет — понад 375 млн гривень. 

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