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В Киеве за более чем 375 млн грн хотят отремонтировать мост на улице Полярной

15:34, 13 сентября 2024
Капремонт путепровода через железнодорожный путь на улице Полярной планируют начать в начале ноября.
В Киеве за более чем 375 млн грн хотят отремонтировать мост на улице Полярной
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Коммунальная корпорация «Киевавтодор» объявила тендер на проведение работ по капитальному ремонту путепровода через железнодорожный путь участка Киев-Петровка-Киевская ГЭС по ул. Полярной.

Этот путепровод введен в эксплуатацию в 1983 году и с того момента ни разу капитально не ремонтировался. Поэтому в 2022 году по заказу корпорации было проведено специальное обследование, по результатам которого было принято решение о необходимости капитального ремонта.

«Работы на путепроводе насущны, ведь из-за поврежденных конструкций мостового полотна влага проникает на пролетные строения и опоры сооружения, из-за чего разрушаются железобетонные конструкции – есть коррозия арматуры, трещины и отслоения бетона», - заявили в КК.

Проект работ предусматривает устройство новых конструкций путепровода, новое перильное и барьерное ограждение, опоры освещения, восстановление подземных и наземных коммуникаций, обустройство нового дорожного покрытия. Также на путепроводе и подходах к нему планируют обустроить велосипеды и велодорожки общей протяженностью 1,3 км.

Ремонт планируется начать в начале ноября. Продлится он 14 месяцев. На период работ движение автотранспорта по путепроводу будет осуществляться по временной схеме организации дорожного движения.

«Прием предложений продлится до 30 сентября 2024 года. Подробная информация о тендере – на электронной платформе публичных закупок Prozorro (идентификатор закупки UA-2024-09-13-003281-a)». – добавили в Киевавтодоре.

Аукцион хотят провести 1 октября. Планируемый бюджет - более 375 млн гривен.

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