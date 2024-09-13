Британская разведка объяснила, в чем опасность иранских ракет, переданных рф

Ракета Fath-360 может быть развернута на различных дорожно-мобильных пусковых установках.

Иран предоставил рф баллистические ракеты ближнего действия Fath-360. Эти ракеты имеют возможность нести 150-килограммовую боеголовку и достигать цели на расстоянии до 120 км с точностью менее 30 метров. Об этом сообщает британская разведка.

Ракета Fath-360 может быть развернута на разных мобильных пусковых установках, среди которых есть варианты, позволяющие запускать до шести ракет одновременно.

В британской разведке отметили, что иранская военная помощь рф в войне против Украины включала поставки сотен дронов-камикадзе, артиллерийских боеприпасов и большую поддержку производства российских беспилотников.

По словам аналитиков, поставка баллистических ракет является дальнейшим углублением военных отношений Ирана и россии.

"Поставки иранских баллистических ракет дополнят и укрепят способность рф наносить точечные удары по украинским военным объектам или объектам гражданской инфраструктуры вблизи линии фронта, а также позволят рф сохранить большую часть своих возможностей дальнего радиуса действия для использования по целям, расположенным в глубине Украины", - сообщают в британской разведке.

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