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Один судья признан таким, что соответствует занимаемой должности — ВККС

17:22, 13 сентября 2024
ВККС определила результаты квалификационной оценки трех судей местных судов на соответствие занимаемой должности.
Один судья признан таким, что соответствует занимаемой должности — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
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12 сентября 2024 в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Слисарь Андрей Валерьевич – Минский районный суд Черниговской области – 730,375 – соответствует занимаемой должности

Мазур Сергей Анатольевич - Глуховский горрайонный суд Сумской области - 681,5 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

Черный Игорь Анатольевич - Здолбуновский районный суд Ровенской области - отложено.

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