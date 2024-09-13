Одного суддю визнано таким, що відповідає займаній посаді — ВККС

ВККС визначила результати кваліфікаційного оцінювання трьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

Фото: vkksu.gov.ua

12 вересня 2024 року в засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання трьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Слісар Андрій Валерійович - Менський районний суд Чернігівської області - 730,375 - відповідає займаній посаді

Мазур Сергій Анатолійович - Глухівський міськрайонний суд Сумської області - 681,5 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді

Чорний Ігор Анатолійович - Здолбунівський районний суд Рівненської області - відкладено.

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