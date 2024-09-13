Британська розвідка пояснила, у чому небезпека іранських ракет, переданих рф

Ракету Fath-360 можна розгорнута на різних дорожньо-мобільних пускових установках.

Іран надав рф балістичні ракети ближньої дії Fath-360. Ці ракети мають можливість нести 150-кілограмову боєголовку і досягати цілі на відстані до 120 км з точністю менше ніж 30 метрівПро це повідомляє британська розвідка.

Ракета Fath-360 може бути розгорнута на різних мобільних пускових установках, серед яких є варіанти, що дозволяють запускати до шести ракет одночасно.

У британській розвідці зазначили, що іранська військова допомога рф у війні проти України включала постачання сотень дронів-камікадзе, артилерійських боєприпасів та велику підтримку виробництва російських безпілотників.

За словами аналітиків, постачання балістичних ракет є подальшим поглибленням військових відносин Ірану та росії.

"Постачання іранських балістичних ракет доповнять і зміцнять здатність рф завдавати точкових ударів по українських військових об'єктах або об'єктах цивільної інфраструктури поблизу лінії фронту, а також дозволять рф зберегти більшу частину своїх можливостей далекого радіусу дії для використання за цілями, розташованими в глибині України", — повідомляють у британській розвідці.

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