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Минкульт предлагает создать условия для беспрепятственных поездок за границу украинских деятелей культуры

15:55, 13 сентября 2024
В Минкульте предлагают создать условия для беспрепятственных поездок украинских творцов за границу.
Минкульт предлагает создать условия для беспрепятственных поездок за границу украинских деятелей культуры
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В министерстве культуры считают, что нужно создать условия для того, чтобы украинские деятели культуры могли беспрепятственно совершать поездки за границу. Как цитирует министра культуры и стратегических коммуникаций Николая Точицкого Укринформ, это необходимо для популяризации нашей страны.

Так, по его словам, задача министерства состоит в том, чтобы создать условия для спокойного и беспрепятственного выезда творцов за границу на основе прозрачных правил.

При этом он отметил, что западные партнеры готовы помогать в финансировании таких поездок.

«Нам нужно научиться правильно формировать стратегию, которую мы хотим от той или иной поездки, каким образом этого можно достичь, и каким образом убедить западных коллег, что финансирование должно быть именно на это», - сказал министр.

Напомним, сейчас правительство предусмотрело наличие права на 100% бронирование от Кабмина для отдельных общественных организаций и ООО, которые финансируются иностранными донорами, и занимаются исследованием общественного мнения, выборами и другими касающимися политики проблемами. Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала список таких организаций. В связи с этим возникает вопрос о равном подходе к бронированию, когда трудности с ним возникают даже у сотрудников критически важных предприятий, а у представителей грантовых организаций все происходит в упрощенном порядке.

Также мы писали о решении Львовского окружного административного суда, который указал, что способ нормативно-правового регулирования, когда вопросы ограничения выезда граждан Украины за границу нормируются путем внесения изменений в подзаконный нормативно-правовой акт и издания разъяснений председателя Госпогранслужбы Украины, противоречит Конституции и обязательством государства по Конвенции, поскольку по своей сути «такой подход является возвращением к «разрешительному» порядку реализации прав человека, являющегося частью советской парадигмы».

Автор: Наталя Мамченко 

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