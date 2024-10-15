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Чехія призначила колишнього заступника міністра оборони новим послом у москві

15:11, 15 жовтня 2024
Даніель Коштовал очолить посольство Чехії в москві у 2025 році.
Чехія призначила колишнього заступника міністра оборони новим послом у москві
Джерело фото: ČTK
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Новим послом Чехії в москві призначено Даніеля Коштовала, колишнього заступника міністра оборони. Про це повідомила чеська інформаційна агенція ČTK, посилаючись на Міністерство закордонних справ Чехії, цитує «Європейська правда». Коштовал вступить на посаду в перші місяці 2025 року, замінивши Вітезслава Півоньку, який залишив свою посаду наприкінці травня.

Міністр закордонних справ Ян Ліпавський підкреслив важливість посольства в росії, зазначивши, що країни, які мають стратегічні відносини з Чехією, такі як Велика Британія, Франція, Німеччина та США, є ключовими союзниками. «Посли в росії мають ключові країни, які є стратегічними союзниками Чеської Республіки – Велика Британія, Франція, Німеччина або Сполучені Штати Америки. Я бажаю послу багато сил у цій складній місії» – сказав міністр.

Даніель Коштовал має багатий досвід роботи в Міністерстві закордонних справ, де обіймав ряд важливих посад, включаючи директора департаменту політики безпеки та генерального директора неєвропейських країн. Він також працював у посольствах Чехії у москві (2003-2006) та Вашингтоні.

Останнім часом дипломатичні відносини між Чехією та росією значно погіршилися, особливо після виявлення причетності російських спецслужб до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце в 2014 році. З 2021 року Чехія зменшила кількість російських дипломатів на своїй території, і наразі її посольство в москві очолює тимчасовий повірений у справах США Ян Ондржейка.

Призначення Коштовала стало результатом тривалих дискусій між конституційними чиновниками щодо необхідності наявності посла в москві в умовах російської агресії в Україні. У червні президент Петро Павел підписав документ, що ініціює процес обрання нового глави дипломатичної місії.

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Чехія

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