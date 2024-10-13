Як збирати гриби та уникнути отруєння — у ДСНС нагадали основні правила

На Прикарпатті 67-річний чоловік та 65-річна жінка отруїлись грибами. Їх госпіталізували до реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні. Про це повідомляє ДСНС Івано-Франківської області та нагадує, як правильно збирати гриби.
Основні правила збору та вживання грибів, які допоможуть уникнути отруєнь:
Які гриби не варто збирати:
У ДСНС підкреслили, що вдома перевіряти гриби, особливо якщо їх збирали діти, та що готувати гриби бажано у день збору, а нижню частину ніжки, яка забруднена ґрунтом, викидати. Гриби слід ретельно промити, а з маслюків та мокрух зняти слизьку плівку.
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