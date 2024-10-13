Практика судів
  1. В Україні

Як збирати гриби та уникнути отруєння — у ДСНС нагадали основні правила

20:40, 13 жовтня 2024
Не можна збирати гриби поблизу доріг, на промислових територіях та смітниках.
Як збирати гриби та уникнути отруєння — у ДСНС нагадали основні правила
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Прикарпатті 67-річний чоловік та 65-річна жінка отруїлись грибами. Їх госпіталізували до реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні. Про це повідомляє ДСНС Івано-Франківської області та нагадує, як правильно збирати гриби.

Основні правила збору та вживання грибів, які допоможуть уникнути отруєнь:

  • Купуйте гриби тільки у спеціалізованих місцях (магазинах, теплицях, кіосках). Уникайте стихійних ринків.
  • Не порівнюйте зібрані гриби зі зображеннями в довідниках – вони можуть бути неточними.
  • Ніколи не куштуйте сирі гриби.
  • Збирайте лише ті гриби, які вам добре відомі як їстівні.

Які гриби не варто збирати:

  • якщо не впевнені у їхній їстівності;
  • поблизу доріг, на промислових територіях, смітниках;
  • гриби з циліндричною ніжкою та потовщенням біля основи;
  • гриби з пошкодженою ніжкою, старі, в’ялі або червиві;
  • пластинчасті гриби, оскільки під них часто маскуються отруйні;
  • «шампіньйони» або «печериці» з білими пластинками на нижній стороні капелюшка.

У ДСНС підкреслили, що вдома перевіряти гриби, особливо якщо їх збирали діти, та що готувати гриби бажано у день збору, а нижню частину ніжки, яка забруднена ґрунтом, викидати. Гриби слід ретельно промити, а з маслюків та мокрух зняти слизьку плівку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Після закінчення конкурсу до Антикорупційного суду очікується ще один конкурс у першу інстанцію суду

Новий конкурс стане можливим у разі, якщо судді першої інстанції ВАКС зможуть стати суддями Апеляційної палати.

Законопроект про збереження забезпечення для дезертирів, які повернулися на службу, входить у суперечність з КПК – ГНЕУ ВР

Верховна Рада схвалила законопроект про гарантії продовження служби військовослужбовцями, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, а потім повернулися – але він суперечить порядку звільнення їх від кримінальної відповідальності, визначеному іншим законом.

Склади злочинів будуть визначатися не лише Кримінальним кодексом – Верховна Рада розгляне зміни

До 30 років позбавлення волі чи довічне, а єдина підстава для звільнення від відповідальності – помилування Президентом – Верховна Рада ухвалить окремий закон про міжнародні злочини, який буде діяти паралельно з Кримінальним кодексом.

Присяжні звинуватили суддю в ухвалені рішення всупереч голосам присяжних та внесенні до Реєстру рішення, яке суд не ухвалював

Детективна історія у Святошинському райсуді столиці, в якій доведеться розбиратися Вищій раді правосуддя.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду