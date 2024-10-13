Как собирать грибы и избежать отравления — в ГСЧС напомнили основные правила

На Прикарпатье 67-летний мужчина и 65-летняя женщина отравились грибами. Их госпитализировали в реанимационное отделение Косовской центральной районной больницы. Об этом сообщает ГСЧС Ивано-Франковской области и напоминает, как правильно собирать грибы.
Основные правила сбора и употребления грибов, которые помогут избежать отравлений:
Собирайте только те грибы, которые вам хорошо известны как съедобные.
Какие грибы не стоит собирать:
В ГСЧС подчеркнули, что дома проверять грибы, особенно если их собирали дети, и что готовить грибы желательно в день сбора, а нижнюю часть загрязненной почвой ножки выбрасывать. Грибы следует тщательно промыть, а с маслят и мокрых снять скользкую пленку.
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