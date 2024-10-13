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Как собирать грибы и избежать отравления — в ГСЧС напомнили основные правила

20:40, 13 октября 2024
Нельзя собирать грибы возле дорог, на промышленных территориях и свалках.
Как собирать грибы и избежать отравления — в ГСЧС напомнили основные правила
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На Прикарпатье 67-летний мужчина и 65-летняя женщина отравились грибами. Их госпитализировали в реанимационное отделение Косовской центральной районной больницы. Об этом сообщает ГСЧС Ивано-Франковской области и напоминает, как правильно собирать грибы.

Основные правила сбора и употребления грибов, которые помогут избежать отравлений:

  • Покупайте грибы только в специализированных местах (магазинах, теплицах, киосках). Избегайте стихийных рынков.
  • Не сравнивайте собранные грибы с изображениями в справочниках – они могут быть неточными.
  • Никогда не пробуйте сырые грибы.

Собирайте только те грибы, которые вам хорошо известны как съедобные.

Какие грибы не стоит собирать:

  • если не уверены в их съедобности; вблизи дорог, на промышленных территориях, свалках;
  • грибы с цилиндрической ножкой и утолщением у основания;
  • грибы с поврежденной ножкой, старые, дряблые или червивые;
  • пластинчатые грибы, поскольку под них часто маскируются отравляющие;
  • «шампиньоны» или «шампиньоны» с белыми пластинками на нижней стороне шляпки.

В ГСЧС подчеркнули, что дома проверять грибы, особенно если их собирали дети, и что готовить грибы желательно в день сбора, а нижнюю часть загрязненной почвой ножки выбрасывать. Грибы следует тщательно промыть, а с маслят и мокрых снять скользкую пленку.

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