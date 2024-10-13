В Гоструда объясняют, что упрощенный режим может на добровольной основе применяться в отношениях между работниками и работодателями, имеющими право на его использование.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, кто может воспользоваться упрощенным режимом регулирования трудовых отношений.

Упрощенный режим регулирования трудовых отношений применяется к возникающим трудовым отношениям: между работником и работодателем, который является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с законом со средним количеством работников за отчетный период (календарный год) не более 250 человек; или между работодателем и работником, размер заработной платы которого за месяц составляет более восьми размеров минимальной заработной платы, установленной законом.

Упрощенный режим может на добровольной основе применяться в отношениях между работниками и работодателями, имеющими право на его использование.

Упрощенный режим может применяться в отношениях между работниками и работодателями исключительно на добровольной основе.

Регулирование трудовых отношений работников и работодателей, на которые распространяется упрощенный режим, осуществляется трудовым договором.

В трудовом договоре указывается информация об условиях труда, наличии/отсутствии на рабочем месте работника опасных и вредных производственных факторов, возможных последствиях их влияния на здоровье, а также определяются установленные законом права работника на льготы и компенсации за работу во вредных условиях.

Работник считается информированным об условиях труда и наличии/отсутствии на его рабочем месте опасных факторов с момента подписания им трудового договора.

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