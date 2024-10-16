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В Одеській області зросла кількість отруєння грибами

08:50, 16 жовтня 2024
У жовтні на Одещині зафіксовано п'ять випадків отруєння грибами.
В Одеській області зросла кількість отруєння грибами
Джерело фото: strukivska-gromada.gov.ua
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У жовтні в Одеській області стартував грибний сезон, що призвело до різкого зростання випадків отруєння дикорослими грибами. На щастя, всі постраждалі отримали медичну допомогу і перебувають у безпеці.

Як повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, у жовтні зафіксовано п'ять випадків отруєння, двоє з постраждалих — діти. Це перші випадки отруєння грибами в цьому році, і всі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, як збирати гриби та уникнути отруєння.

Фахівці наголошують на важливості дотримання правил збору грибів, щоб уникнути отруєнь:

  • Не беріть гриби, якщо не впевнені в їх їстівності.
  • Уникайте збору старих, перезрілих або дуже молодих грибів.
  • Не збирайте гриби, що ростуть поблизу доріг, промислових об’єктів або сміттєзвалищ.
  • Не виходьте на грибницю в посушливу погоду.
  • Уникайте купівлі дикорослих грибів на стихійних ринках або від незнайомців.
  • Не пробуйте сирі гриби.

Перед приготуванням грибів слід перевірити, чи не потрапили підозрілі екземпляри до кошика. Якщо такі виявлено, краще викинути всі гриби та ретельно вимити кошик. Гриби потрібно готувати не пізніше ніж через добу після збору, попередньо промивши та обробивши термічно.

Крім того, лікарі радять утриматися від вживання грибів дітям, вагітним, літнім людям та тим, хто має проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

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Одеса

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