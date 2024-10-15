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Французского футболиста Мбаппе обвинили в домогательстве – дело расследует прокуратура Швеции

15:50, 15 октября 2024
25-летнего француза обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах.
Французского футболиста Мбаппе обвинили в домогательстве – дело расследует прокуратура Швеции
Источник фото: AP Photos
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Французский футболист Килиан Мбаппе находится под следствием в связи с «обоснованным подозрением» в сексуальном насилии. Прокуратура уже начала расследование, о чем сообщает издание Expressen.

На прошлой неделе 25-летний нападающий «Реала» совершил неожиданный визит в Стокгольм, где его видели на вечеринке в центре города в четверг и до утра пятницы. Он поужинал в ресторане Chez Jolie в престижном районе Эстермальм, а затем посетил ночной клуб V.

Согласно полицейскому отчету, предполагаемое сексуальное насилие произошло 10 октября, а заявление о преступлении было подано в полицию через два дня. Представитель полиции Даниэль Викдаль сообщил, что делом занимается прокурор.

Шведская газета Aftonbladet, которая первой сообщила об обвинениях, указывает на то, что сексуальное насилие, вероятно, произошло в отеле, где останавливался Мбаппе. Отмечается, что в понедельник в отеле Bank Hotel, где он проживал, работали следователи полиции и судмедэксперты.

В своих комментариях на X (ранее Twitter) Мбаппе отверг обвинения, назвав их «фейковыми новостями». Он также выразил недоумение относительно момента, когда были выдвинуты эти обвинения, поскольку во вторник ему нужно явиться в суде на слушаниях по 55 миллионам евро невыплаченных бонусов и зарплаты, которые он требует от бывшего клуба «Пари Сен-Жермен».

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Франция Швеция

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