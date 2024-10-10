Правотворчість виходить на новий рівень: Кабмін протоколом доручив держорганам не виконувати норми постанови про бронювання, а ТЦК – провести аудит рішень про критичність підприємств

ТЦК проведе аудит рішень про надання підприємствам статусу критично важливих, а держоргани мають утриматися від нових рішень про критичність – Кабмін вирішив не приймати постанову, а доручити протоколом.

Як відомо, в Україні діє певна ієрархія нормативно-правових актів. Законом про правотворчу діяльність 3354-IX вона закріплена законодавчо, і «протокол» чи «витяг з протоколу» у законі не згадуються. Крім того, цим законом визначено порядок прийняття рішення про зупинення дії окремого структурного елемента нормативно-правового акту. Зокрема, якщо Кабмін прийняв постанову, а потім вважає за доцільне зупинити частину норм цієї постанови, він приймає нову постанову, якою зупиняє дію цих норм.

Однак закон про правотворчу діяльність водиться в дію через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Тому, вочевидь, Уряд не зважив на цей порядок, і вирішив простим протокольним рішенням «з окремих питань» від 8 жовтня, яке офіційно не оприлюднено і лише випадково потрапило у медіа, фактично зупинити дію частини норм постанови Кабміну №76 стосовно критеріїв бронювання.

При цьому широкому колу суб’єктів – крім міністерств – вказано утриматися від прийняття рішень про визнання підприємств, установ, організацій критично важливими. Тобто, не виконувати норми нормативно-правового акту вищої сили – постанови Кабміну №76.

Крім того, що такий порядок дій не в’яжеться із законом, цей протокол, до того ж, офіційно не оприлюднено, відповідно, й не доведено до громадськості нові правила. Тому не досить зрозуміло, на що посилатися відповідним органам, яким доведеться відмовляти критично важливим підприємства у погодженні їх статусу.

Що доручив Кабмін

9 жовтня стало відомо, що Уряд протокольним рішенням «з окремих питань» доручив ТЦК спільно з держадміністраціями провести аудит прийнятих рішень про визначення підприємств критично важливими. Відповідний аудит до 15 листопада ТЦК буде проводити стосовно тих підприємств, статус яких визначали комісії, утворені обласними державними адміністраціями, КМДА та військовими адміністраціями. Для цього адміністрації повинні включити у свої комісії керівників обласних ТЦК або їх заступників.

Далі у Мінекономіки буде 5 днів – до 20 листопада, аби узагальнити інформацію цього аудиту і з урахуванням результатів бронювання військовозобов’язаних проінформувати Кабмін.

Протокольне рішення уряду передбачає можливість анулювання військовозобов’язаним відстрочок від призову у разі виявлення фактів необгрунтованого бронювання.

Однак цей Порядок перевірки обгрунтованості прийнятих центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, обласними, Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціям) рішень про визначення підприємств, установ та організацій критично важливими, а також перегляду таких рішень, і їх анулювання має ще розробити і внести на чергове засідання уряду Мінекономіки разом з Міноборони.

Тобто, орієнтовно у листопаді на засідання Кабміну має бути винесено проект постанови, в якому буде прописаний порядок перевірки прийнятих рішень про критичність підприємств та анулювання таких рішень і, відповідно, анулювання військовозобов’язаним відстрочок від призову у разі виявлення фактів «необгрунтованого бронювання».

При цьому у цій новій постанові Кабміну має бути встановлене «зупинення до 15 листопада 2024 року дії положень Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, а також критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, затверджених постановою Кабміну №76 у частині повноважень центральних органів виконавчої влади (крім міністерств), інших державних органів, обласних, Київської міської держадміністрацій (військових адміністрацій) визначати підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період».

Але – поки такий проект постанови Кабміну ще розробляється і невідомо коли буде розроблений і відповідно, невідомо, з якої дати буде зупинено частину норм постанови №76 – центральним органам виконавчої влади (крім міністерств), іншим державним органам, обласним держадміністраціям, КМДА і військовим адміністраціям вже доручено цим протокольним рішенням утриматися від прийняття рішень про визнання підприємств, установ, організацій критично важливими.

Тобто, фактично усім цим суб’єктам – крім міністерств – до прийняття нової постанови доручено не виконувати постанову 76 і не приймати рішення про визнання підприємств, установ, організацій критично важливими. Дане доручення не оформлене у вигляді постанови, розпорядження Кабміну тощо, а є просто частиною витягу з протоколу про рішення «з окремих питань» і не оприлюднено офіційно ніде. Копію витягу, нагадаємо, опублікувало The Page.

Вочевидь, надалі результати такої правотворчості можуть стати підставою для нових судових спорів.

Автор: Наталя Мамченко

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