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Кабмін готується переглянути переліки підприємств та організацій, які мають право на бронювання

16:30, 9 жовтня 2024
Кабмін ухвалив рішення щодо часткового зупинення дії критеріїв бронювання до 15 листопада – ЗМІ.
Кабмін готується переглянути переліки підприємств та організацій, які мають право на бронювання
Фото: kmu.gov.ua
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Уряд 8 жовтня ухвалив протокольне рішення, яким частково зупинив дію критеріїв для бронювання до 15 листопада 2024 року. Відповідний витяг з протоколу опублікувало The Page. Так, можливість надалі визначати критичні підприємства та громадські організації поки залишиться у міністерств, але буди зупинене для інших суб’єктів. Судячи з витягу, пропозицію вніс перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Відповідно до документу, до 15 листопада зупинено дію норм Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, а також критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, затверджених постановою Кабміну №76 у частині повноважень центральних органів виконавчої влади (крім міністерств), інших державних органів, обласних, Київської міської держадміністрацій (військових адміністрацій) визначати підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Судячи з витягу, усім цим суб’єктам – крім міністерств – до врегулювання зазначених питань бронювання військовозобов’язаних доручено утриматися від прийняття рішень про визнання підприємств, установ, організацій критично важливими.

Крім того, рішення передбачає анулювання військовозобов’язаним відстрочок від призову у разі виявлення фактів необгрунтованого бронювання.

Також Мінекономіки разом з Міноборони доручається підготувати та внести на чергове засідання Уряду проект рішення Кабміну, в якому буде передбачено порядок перевірки обгрунтованості прийнятих центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, обласними, Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціям) рішень про визначення підприємств, установ та організацій критично важливими, а також перегляду таких рішень.

Крім того, обласним адміністраціями та КМДА доручено включити до комісій з визначення критично важливих підприємств керівників обласних ТЦК чи їх заступників, а також до 15 листопада за участі ТЦК провести аудит прийнятих рішень.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», низка неурядових організацій та підприємств, які займаються політичними питаннями і отримують іноземне фінансування, мають повне – на 100% – бронювання від мобілізації. Наказом від 21 червня 2024 року Урядом було затверджено перелік представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, неурядових організацій, які отримали право на бронювання до 100% своїх співробітників. Їх віднесли до «критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період».

Судячи з затвердженого Урядом переліку, значна частина цих організацій займається питаннями формування політики в Україні, дослідженнями громадської думки, опитуваннями, аналізом виборчих процесів тощо.

Наразі невідомо, чи буде Кабміном переглянуто також і цей перелік.

Фото: The Page

Документ, наданий Урядом на запит SUD.UA.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабмін готується переглянути переліки підприємств та організацій, які мають право на бронювання

Кабмін ухвалив рішення щодо часткового зупинення дії критеріїв бронювання до 15 листопада – ЗМІ.

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